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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Hukuk ve demokrasi yoksa paketler işe yaramaz

30 Nisan 2019, Salı 17:52
MahallÎ seçimler öncesi tatile giren TBMM, 2 aylık aranın ardından dün açıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tatilin ardından gerçekleştirdiği ilk grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekonominin yatırımla ve üretimle ayağa kalkacağını söyleyen Akşener, “Hukuk ve demokrasinin olmadığı her yerde her gün bir paket açıklasanız da işe yaramaz” dedi. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Meral Akşener, “Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmış bütün kardeşlerimi ayrım gözetmeksizin tebrik ediyorum. İktidar partilerinin seçim kampanyasında kullandıkları dili gördük. Ekonomiyi konuşturmamak için seçim meydanlarını savaş alanına çevirmek istediler. Bize iftira ederek hayat pahalılığını unutturmak istediler. Sayın Temel Karamollaoğlu ile beni Kandil ile sözleşme imzalayacağımızı söyleyecek kadar alçaldılar. Oysa ekonomide yaşananları perdelemek mümkün mü?” diye sordu.

İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır

Evinin önüne gelenlerin Kılıçdaroğlu’na yumruk atan kişinin serbest bırakıldığını söyleyen Akşener, “İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır. Korkuyorum inek hırsızına türbe gibi ziyaretler başlayacak. Cumhurbaşkanı’na yakışan şehit cenazesine niye gidildi diye sorgulamak değil yapılan karşı durmaktır diye konuştu. Meral Akşener şunları söyledi; “AKP’deki sağduyu sahibi arkadaşlarımızı kamuoyunda olmasa bile parti içinde bu gidişe bir dur demesi lazım. Seçinin ardından yapılan ‘Kızgın demiri soğutalım’ çağrısını ümit verici bulmuştum. Hakaretleri bir kenara bırakıp 82 milyonun Cumhurbaşkanı olacağı umuduna kapıldık, ama bugün gelinen noktada böyle bir şeyin olmadığını gördük. Kızgındı, soğuktu şu demiri bırakın artık elinizden. İYİ Parti millî birlik ve ulusal uzlaşma adına atılacak her adıma destek vermeye hazır. Biz ‘Başka Türkiye yok’ anlayışı ile çalışıyoruz.”

Ankara – Fatih Karagöz

Etiketler: meral akşener
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