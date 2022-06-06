Hukuka bağlılığı reddetmek anlamına geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kullandığı, “Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir ki; dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye’ye saldırıyor demektir” sözlerine kamuoyundan “Siz Türkiye değilsiniz, Türkiye sizden büyüktür” ifadeleriyle tepki gösterildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da, “Seçimle gelen birinin kendisini devletle eşdeğer görmesi anayasal devleti yok saymak, hukuka bağlılığı reddetmektir. Demokrasi taleplerini, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği bölücülük zanneden bu anlayış yönettiği ülkenin Anayasa’sından da tüm gerçeklerinden de kopmuştur. Kimse Cumhurbaşkanı makamında oturup da kendisinin de meşruiyet kaynağı olan hukuk devletini yok sayamaz. Demokratik denetime ve eleştiriye kapalı olduğunu ifade eden kişi evinde oturur, Cumhurbaşkanlığı makamında değil. Zaten 84 milyonluk bir milletin sadece bir ferdi olarak her bir vatandaşımızı kendisi ile eşit görmeyi çoktan aşmıştı, artık kendisini Türkiye ile eşdeğer görmesi çok tehlikeli bir eşiği aşıyor olduğumuzu göstermekte. ‘Ben, devletim!’ diyenlerin milletlerine yaşattıkları ortada” diyerek tepkisini dile getirdi.

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.