Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclisin gündemine gelecek yargı paketini değerlendirerek, “Hukuksuzlukları gidermeyen, adaletsizlikleri ortadan kaldırmayan her düzenleme sadece göstermelikten, lâfı güzaftan ibarettir. Yeni düzenleme mağduriyetler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Suçsuzluğu tescillenmiş insanların takipsizlik ve beraat almasına rağmen işine döndürülememesi ülkemiz adına bir utançtır” dedi.

İnsanların Bir derneğe 5 lira verdi diye, bir dershaneye gittiği için bir sendikaya üye olduğu için geçimini sağlayabilmek için bir kurumda, okulda, kursta, bankada çalışan insanların cezaevinde tutulmasının ülkemiz adına bir utanç olduğunu söyleyen Karaduman, “Aslolan bu utancı ortadan kaldırmaktır. Hak ve adalete dayalı bir düzenleme olacaksa o da suçsuz insanları cezaevlerinden çıkarmak, Takipsizlik ve beraat almış insanları işlerine geri döndürmek olmalıdır” dedi. Ankara – Recep Gören

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