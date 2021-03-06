İki yılda vatandaştan ne kadar vergi aldınız?

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, ülkemizde yaklaşık 11 milyon civarında vatandaşımızın asgarî ücret seviyesinde veya bu seviyenin daha da altında çalıştığını, mevcut asgarî ücret olan 2.825 lira ile çalışanların gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, iletişim ve kültürel gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılamasının mümkün gözükmediğini belirterek, 2018-2020 yılları arasında Türkiye genelinde vatandaşlardan toplam kaç TL vergi alındığını sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, çalışan bütün kesimlerin gelirlerinin ne yazık ki enf- lasyon ve yabancı para birimleri karşısında hızla eridiğini belirterek şu soruları yöneltti: Bu bağlamda; 2018-2020 yılları arasında Türkiye genelinde vatandaşlardan toplam kaç TL vergi alınmıştır? 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 657 devlet memuru kanununa tabi, sözleşmeli ve asgarî ücret ile çalışan vatandaşlarımızdan toplam kaç TL vergi alınmıştır? Asgarî ücret ile çalışan vatandaşlardan vergi alınmaması hususunda Bakanlığınızca herhangi bir çalışma söz konusu mudur?” Ankara - Ahmet Terzi

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