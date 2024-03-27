İktidar emeklinin aklı ile dalga geçmeye kalkıyor

İzmir Milletvekili Mahir Polat, seçimler öncesinde müjde bekleyen emeklilerin durumu giderek trajik bir hal aldığını, 16 Milyon emeklimiz bulunurken milyonlarca emeklinin de en düşük emekli maaşı olan 10 Bin TL ile hayat mücadelesi verdiğini belirterek, “Son açıklanan verilerle açlık sınırı 20 Bin TL’yi aştı. Açlık sınırının yarısı olan bir maaşla hayat mücadelesi veriyor” dedi.

Polat şunları söyledi: “AKP Grup Başkanvekilleri ‘Emeklilerimiz mitinglerde Cumhurbaşkanımızı dinlesin müjde geliyor’ diyor, Cumhurbaşkanı ise 2024 yılı emekliler yılı olacak diyor. 16 Milyon emeklinin aklı ile alay etmeye kalkıyorlar. Emekli maaşları yerinde sayarken yoksulluk, açlık sınır tanımıyor. Zamların ardı arkası gelmiyor. Buna dur demek için pazar günü sandıkta iktidara gereken dersi emeklisiyle, çiftçisiyle, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla hep birlikte vereceğiz” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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