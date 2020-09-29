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29 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

İktidar neden sessiz?

29 Eylül 2020, Salı
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “İktidar şimdiye kadar Suudi Arabistan’ın boykotuna ilişkin tek bir lÂf etmedi” diyerek sessizliğin sebebini sordu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Suudi Arabistan’ın 2 yıldır çeşitli bahanelerle, Türk mallarını limanlarda bekleterek, çürüyecek aşamaya getirerek uyguladığı örtülü kısmi boykotunu tam boykota dönüştürdüğünü belirtti.

Güzelmansur, “Suudi Arabistan, ithalatçılarına, Türk malı ithalat etmemelerini söylüyor. Uymayacak olanları da cezaî yaptırımlarla tehdit ediyor. Oluşturulan bu korku iklimi sonucu, Suudi Arabistanlı ithalatçılar gönderdikleri yazı ile Türk ihracatçılarını “Türk mallarının Suudi Arabistan Krallığı’na girişinin engellendiği” konusunda bilgilendirerek, artık mal göndermemelerini, gönderirlerse sorumluluk almayacaklarını bildirdiler” dedi. 

Ambargo ihracatı vurdu

“Kısmî boykotta dahi başta olmak Hataylı olmak üzere, bölge ihracatçısı ve çiftçisi çok ciddî maddî kayıplar yaşadı” diyen Güzelmansur, şu şekilde devam etti: “Siyasi kriz öncesi 1 haftada Türkiye’den Suudi Arabistan’daki raflara ulaşan ürünler, ambargo uygulamasıyla 21-30 günde limanlardan çıkış yapabilir duruma geldi. Bu durum tonlarca ürünün çürüyerek çöpe atılmasına, ihracatçının yüz binlerce dolar zarara uğramasına neden oldu. Sorun çözüleceğine, günden güne artarak devam etti. Bunu ihracat rakamlarından da görüyoruz. 2017’nin 1 Ocak-31 Ağustos döneminde, yani siyasi kriz öncesi, 117,5 milyon dolar olan ihracatımız, 2020 yılının aynı döneminde 94,5 dolara indi. Hatay’ın Suudi Arabistan’a olan ihracatındaki düşüş % 20’dir. Geçen yılın ilk 8 aylık dönemi ile bu yılın ilk 8 aylık döneminde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatındaki düşüş % 16,24’dür.”

İşsizler ordusu daha da büyür

Sorun çözüme kavuşturulmazsa, Suudi Arabistan’ın uygulayacağı tam ambargonun ittifak halinde olduğu Dubai, Bahreyn, Umman gibi ülkelere de yayılabileceğini söyleyen Güzelmansur, “Bunun gerçekleşmesi halinde hem Hatay’daki hem Akdeniz bölgesindeki ihracatçıların iflası kaçınılmaz olacağı gibi, tarımdan kopan çiftçi sayısı daha da artar. Sorun sadece ihracatçı ve çiftçiyle de sınırlı kalmaz. Çünkü ihracatın sekteye uğraması sadece ihracatçıyı değil üreticileri, sandıkçıları, ambalajcıları, nakliyecileri ve daha pek çok sektörü de olumsuz etkiler. İşsizler ordusu daha da büyür. Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu ekonomik krizde bu sorunun çözümsüz bırakılması gibi bir lüksümüz yok” diye konuştu. 

Bu sessizlik oldukça manidar

İktidarın Suudi boykotu ile ilgili sessizliğine dikkat çeken Güzelmansur, “Ortada hukuksuz bir ambargo uygulaması var. İhracatçı, çiftçi perişan oldu. Ancak iktidar şimdiye kadar Suudi Arabistan’ın boykotuna ilişkin tek bir lâf etmedi. Ne bir ‘Eyy Suudi Arabistan’ lâfı duyduk, ne misliyle karşılık verileceğine dair bir açıklama işittik. Ne de uluslar arası hukuka aykırı bu durum karşısında ilgili merciler nezdinde hak arayacaklarını bildirdiler. Bu sessizlik oldukça manidar” dedi.

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