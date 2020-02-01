İktidar ömrünü doldurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi.

Bugünkü iktidarın artık ömrünü doldurduğunu bütün dünyanın gördüğünü iddia eden Karamollaoğlu, “İktidarda, bunu görmüş olsa bile içine sindiremeyen, iş başında kalabilmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen bir anlayış var” dedi. Elazığ ve Malatya depreminin hemen ardından bölgeye gittiklerini de belirten Karamollaoğlu, “Şov yapmak için gitmedik. Üzerimize düşen bir vazife var mı, insanlara ‘geçmiş olsun’ demek, yakınları ölenlere ‘başsağlığı’ dilemek için gittik. Hükümet ‘kimse bunu bir politik kazanç vesilesi yapmasın’ diyor. Arkasından bunun daniskasını yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.