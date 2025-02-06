İmamoğlu’na hapis ve siyasî yasak talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Müştekinin aynı adliyede başsavcı olması da diğer bir çok husus yanında adil yargılama hakkının ihlali olacaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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