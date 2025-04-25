“İnsan hayatını hiçe saymaktır”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul” projesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Babacan, projenin özellikle afet anlarında sebep olabileceği risklere dikkat çekerek “Kanal İstanbul, insan hayatını hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi lideri, “Şehrin en zayıf bölgelerinden biri olan Küçükçekmece-Marmara hattına Kanal İstanbul’u inşa etmeye kalkmak açıkça İstanbul’un gerçek sorunlarına sırt çevirmektir” diyerek projeye karşı çıktığını tekrarladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 310

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.