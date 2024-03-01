İnsanlar borçla yaşıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Resmi verilere yansıyan rakamlara göre 4 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, yaklaşık 16 milyon insan devlet desteği olmazsa artık yaşamını sürdürmekte sorun yaşıyor” şeklinde ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Gürer, ““Oluşturulan ekonomik uygulamalar olumsuzluğu yokluğu, yoksulluğu derinleştiriyor. Bir tarafın eli yağda, balda, bir tarafın yoksulluk içinde. Bakınız, bankalara vatandaşın kredi kartı ve kredi borcu 2 trilyon 849 milyar lira. Bazen ekonomik kriz var denilince bir savunma yapılıyor, deniliyor ki: “Arabalara bakın, yollarda otomobiller var. Evler şöyle, geçim böyle.” Borçla insanlar yaşıyor, onların çoğu borçla döngülerini sürdürmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. İstanbul - Seyhan Şentürk

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