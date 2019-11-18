İnsanları dinden uzaklaştırdılar

Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partisinin olağan kongresi sonrası Artı Gerçek’e konuştu.

Bugün ülkenin en büyük sorunun ekonomik kriz olduğunu belirten Sevim, son günlerde sıkça gündeme gelen intiharlar konusunda ise AKP’yi eleştirerek, şunları söyledi: “İşsizlik şu an resmi rakamlarla 4 milyon 39 bine düşürmüşler, nasıl yapmışlarsa. Ama bu resmi işsizlik. Aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Antalya’daki olayı düşünün. Adam iki çocuğuyla el ele ölüyor. İnsanları ne hale getirmişler. Sonra bakıyoruz, intihar etmeden önce, dokuz ay işsiz olduğunu belirten mektup bırakmış. Bunlar bu iktidarı hiç ilgilendirmiyor. Hiç umurlarında değil. Adam dokuz aydır işsiz. Buradan çıkış var, çok kısa sürede işsizlik de önlenir, tarım da canlanır, hayvancılık da sanayi de canlanır. Ama yerli ve milli olmak lazım. Bugün insanları dinden de uzaklaştırdılar. Bu iktidar yüzünden insanlar, “bunlar Müslümansa ben Müslüman değilim” diyor. Kaç kişi böyle... İnsanları Müslümanlıktan soğuma noktasına getirdiler.”