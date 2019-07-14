İran, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırımlara son vermesi durumunda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını açıkladı.

Televizyonda yaptığı konuşmada Ruhani ayrıca, 2015 yılında imzalanan ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı üzerine Washington'un çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi şartını da ön koşul olarak sundu. Ruhani, "Biz her zaman müzakereden yana olduk... Eğer yaptırımlar ve ekonomik baskılara son verirlerse, anlaşmaya geri dönerlerse, Amerika ile bugün görüşmeye hazırız, hemen şimdi ve istedikleri yerde." şeklinde konuştu. Euronews Türkçe

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