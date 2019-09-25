İsrail'de hükümet kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail'de yeni koalisyon hükümetini kurma görevi Cumhurbaşkanı Rivlin tarafından meclise giren sağ partilerin desteğini alan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'deki erken genel seçimde partisi ikicinci olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurma görevini verdi. Rivlin, Netanyahu ve seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı liderleri Benny Gantz'ı birlik hükümeti kurma görüşmeleri için Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığında ağırladı. Görüşmeden kısa süre sonra Rivlin, partisi seçimleri ikinci tamamlayan ancak meclise giren sağ partilerin desteğini alan Netanyahu'yu yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi. Rivlin'in bu kararı Netanyahu ile Gantz'ın birlik hükümeti kurmak amacıyla yaptıkları görüşmeden kısa süre sonra alması dikkati çekti. AA

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