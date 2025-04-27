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27 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

İstanbul’u 30 yıldır yöneten kim?

27 Nisan 2025, Pazar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon’da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Dervişoğlu, “İstanbul’u 30 yıldır yöneten bu zihniyet, şimdi depremin önemini vurguluyor. Günaydın demekten başka söyleyecek lafım yok” dedi. Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, “Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu sorun çözülmeli ve atılması gereken adımlar bir an önce atılmalıdır. Felâkete sürükleniyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“Bu iktidar, muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor”

Dervişoğlu, hükümetin muhalefete karşı uyguladığı adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları da gündeme getirdi. Dervişoğlu, “Bu iktidar, muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor” dedi. Ayrıca, iktidara yakın isimlerin rüşvet iddialarıyla ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamasını eleştirerek, “Biz adaletin peşindeyiz” diye konuştu.

Trabzon - anka

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