"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İYİ Parti’den istifa ettiler

11 Kasım 2023, Cumartesi 17:00
31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de arka arkaya istifalar yaşanıyor.

Bugün önce eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sonra da Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem partiden ayrıldı. Erdem, istifa açıklamasında, İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da da aday çıkarma kararının, “iki ilin muhalefette kalmasını riske attığını” vurguladı. Eski Merkez Bankası Başkanı olan Durmuş Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yaparak İYİ Parti’den ayrıldığını duyurdu. Serbestiyet sitesine konuşan Yılmaz, “İYİ Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı” dedi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi

    Yargıtay yetki gaspı içinde

    Milli hukuk söylemi tam bir hezeyan

    Balıkesir'de bir köprü kısmen çöktü

    İsrail saldırıları Filistin’e sempati kazandırdı

    Hatayspor, Galatasaray'ı durdurdu

    "İsrail'i, ''Yahudi karşıtı'' olarak damgalanmadan eleştirmek mümkün olmalı"

    'Yeter, dünya Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir!'

    'AYM kararlarını derhal uygulayın'

    Sırp turist Corc Nansic Şanlıurfa'da Müslüman oldu: 'Gerçekleri buldum'

    Ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış kararı

    İYİ Parti’den istifa ettiler

    Hukuk ciddi yara aldı

    Türkiye hukukun üstünlüğünde diplerde

    Savaşı durduracak siyasi iradeye ihtiyaç var

    Hukuk devleti yok sayılıyor

    Kutuplaşma beyin göçünü arttırdı

    Şifa Hastanesi de hizmet dışı kaldı - UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimi AYM’den niye rahatsız?
    Ahmet BATTAL

    İncek’teki men dakka dükkanı
    Adnan NACİR

    Türkiye’nin “Yüz” ölçümleri
    Faruk ÇAKIR

    Milleti kim küstürdü?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İsrail’i İttihad-ı İslâm durdurur
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi imzasını çiğnedi
    Misbah ERATİLLA

    Neden “Yüzüme bakma” diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zekeriyya Kocalan

    Hendeklerde yakılanlar gibi üzerlerine bomba atılanlar
    İbrahim ERSOYLU

    İslâm âleminde demokrasi karşıtlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.