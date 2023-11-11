İYİ Parti’den istifa ettiler

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti’de arka arkaya istifalar yaşanıyor.
Bugün önce eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sonra da Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem partiden ayrıldı. Erdem, istifa açıklamasında, İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da da aday çıkarma kararının, “iki ilin muhalefette kalmasını riske attığını” vurguladı. Eski Merkez Bankası Başkanı olan Durmuş Yılmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabından açıklama yaparak İYİ Parti’den ayrıldığını duyurdu. Serbestiyet sitesine konuşan Yılmaz, “İYİ Parti kurulurken varmak istediğimiz amaçlarla ilgili tüm beklentilerim sıfırlandı” dedi.
Haber Merkezi