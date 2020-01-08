Karamollaoğlu: AKP umut satıyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AKP’nin yerli otomobil projesiyle umut sattığını söyledi.

KRT TV’de soruları cevaplayan Karamollaoğlu, “AK Parti 18 yıl sonra hala umut satıyor. Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, 2011 yılında da bir araba çıktı. Ne oldu o? Neden bu kadar gecikildi. Şimdi yeniden bir araba. Onu da 40 milyon dolar ödeniyor, dışarıya yaptırıyorlar” dedi. Yerli otomobilde elektrikli motor seçilerek yanlış adım atıldığını savunan Karamollaoğlu’na benzinli motorun daha doğru bir seçenek olduğunu öne sürdü.