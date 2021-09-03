Karar demokrasi için değil

Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Cem Toker de seçim barajının indirilmesinin tamamen bir makyaj olduğu düşüncesinde.

Çalışmayla yeni kurulan partilere “gel gel” yapıldığını, “Millet İttifakı’na dahil olma tek başına barajı geçip TBMM’ye girebilirsin” denildiğini aktaran Toker, partilerin tuzağa düşmeyeceğini söyledi. Yüzde 7 veya 5 seçim barajı kararının tamamen MHP için alınacağını vurgulayan Toker, “AKP ve MHP’den ‘Türk demokrasisi gelişsin, katılımcı demokrasi ve temsili anayasal demokrasi güçlensin’ diye bir karar alacağını mı zannediyorsunuz? Bunların derdi ve kaygıları daha az oyla ne kadar çok temsil edilebilirim. ‘İttifakın Meclis’te çoğunluğu nasıl garanti edebilir’ derdindeler. Onun için bu katakullilere geliyorlar” diye konuştu.

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