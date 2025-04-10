Katliam varken nasıl normalleşme olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, “Makul olman gerekiyor” şeklindeki sözlerinden sonra Türkiye ve İsrail ilişkilerinde bir gelişme bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, şunları söyledi:

“‘Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi’ dedikleri mesele, ateşkesi ilan etsinler, bombardımanı durdursunlar, Filistinlilerin şehirlerine dönmesini ve evlerine dönmesini sağlasınlar, tabii ki Türkiye ile İsrail’in ilişkileri normalleşsin. Ama aksi durumda Türkiye bu kadar katliam varken nasıl İsrail’le iyi ilişkiler kuracak? Trump’ın Suriye planı üzerinden iyi ilişkiler kuracak. İsrail’e verilen tavizleri, İsrail’in Suriye’de attığı adımları ve Türkiye’ye yaptığı tacizleri, Türkiye’nin de ona verdiği örtülü tavizleri kabullenmemiz mümkün değil.” Ankara - Anka

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