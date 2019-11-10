Kılıçdaroğlu'ndan 'Tank Palet Fabrikası' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gençlik kollarının düzenlediği etkinlikte konuştu.

"Bu bir özelleştirme" Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili yaptıkları eleştirileri hatırlatan Kılıçdaroğlu, özelleştirme kararının Resmi Gazete'de yer aldığını aktardı. "Kendisi topluma yalan söylüyor. Bu bir özelleştirme. Sorun ne? Sorun şu, ihale yaptın mı kardeşim? Madem özelleştiriyorsun ihale yapman lazım değil mi? İhale yaptın mı? Kaç firma ihaleye girdi?" diye soran Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük silah fabrikalarından birisinin ihalesiz, Katar ordusuna peşkeş çekildiğini iddia ederek, bunu "ihanet" olarak nitelendirdi. AA

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