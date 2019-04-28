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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Kızgın demir böyle mi soğur?

28 Nisan 2019, Pazar
Partisinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) İstanbul’daki seçimin yenilenmesi için yaptığı başvuru sürecine değinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin pes ettiğini düşünenler olduğuna değindi.

Erdoğan şunları söyledi: “Yaptığımız itirazlar ve İBB için seçimlerin yenilenmesi talebimizi takip ediyoruz, edeceğiz. İstanbul ve Ankara önemli üzerinde durulması gereken yerlerdir. Biz esasen İstanbul ve Ankara'da seçim kaybetmedik, kazandık. Arkadaşlar her şeyden önce kazanmak nedir, kaybetmek nedir bunun üzerinde ayrıca durmak gerekir.İstanbul'da 39 ilçenin 24'ünde AK Parti, 1'inde MHP olmakla beraber 25 ilçeyi almış bulunuyoruz. İBB Meclisi'ndeki 312 üyeden 176'sı Ak Parti'ye 4'ü MHP'ye mensuptur. Ankara'da da durum farklı değildir. 25'den 19'unu Ak Parti aldı, 3'ünü MHP aldı. Ne kaldı onlara 3.

YSK’nın kararına elbette saygı duyacağız. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İçimize sinse de sinmese de kabul edeceğiz. Ancak son ana kada hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.”

‘Teşkilâtın geleceği için hesap soracağız’

Seçim sonrasında ortaya çıkan tablo ışığında değerlendirme yapıp bir sonraki seçime hazırlanacaklarını vurgulayan Erdoğan “Artık bu iş bitti seviyesinde değiliz” dedi. Dışarı karşı mücadele verirken içlerinde de kendilerine yanlış yapanlar olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Belli seviyelere gelenlerin yaptıkları yenilir yutulur şeyler değil. Bu dâvânın adamı olduğunu söyleyenler tüm bu süreçte neredelerdi? Adayları beğenmemişlerse herkesin beğendiği isimlerin olduğu bir süreç olamaz. Bu teşkilâtın ahlâkından mahrum olanlar kendilerini hiçbir zaman anlatamayacaklar. Bu teşkilât Ankara’da kabuğuna çekilmiş değil. Nerede ne olduğunu biliyoruz. Gün ola harman ola bu teşkilâtın geleceği için olanların hesabını soracağız. Bu parti bir dâvâdır. Bu davaya gönül verenler sır küpü içinde kendilerini sıkı tutmaları gerekir. Tutamazlarsa da kusura bakmasınlar.”

‘Kılıçdaroğlu siyasî istismar için Çubuk’a gitti’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara, Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırı da Erdoğan’ın gündemindeydi. CHP’nin yaşananları çığrından çıkardığını iddia eden Erdoğan şehit ailesinin Kılıçdaroğlu’nun oraya gitmesini istemediğini belirtti ve Kılıçdaroğlu’nu siyasî istismar için oraya gitmekle suçladı.

Okumak için tıklayınız:

Erdoğan: Seçimi geride bırakıp asıl gündemimize odaklanmamız şart

Artık normalleşme zamanı

Etiketler: AKP, Erdoğan, Türkiye, seçim, Kemal Kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 870
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