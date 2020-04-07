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8 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Korona bahanesiyle yeni bir OHAL mi?

07 Nisan 2020, Salı 17:00
Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk Politikaları Başkanı Ayhan Sefer Üstün, korona virüsü salgını süreciyle ilgili iktidarı eleştirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’nin daha demokratik bir düzleme evrilmesi gerekirken, daha otoriter bir yöne gittiğini söyleyen Üstün, “Maalesef 15 Temmuz sonrası yaşanan otoriterleşme eğilimlerini korona virüsü sürecinde de görmekteyiz” dedi. Üstün bu gelişmeleri 6 madde halinde şöyle sıraladı: “Dernekler yasasında yapılan antidemokratik düzenleme. Devletin ve yürütmenin bir parçası olan yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı kısıtlamalar. Yargı kararı olmaksızın kaş-göz arasında yeni kayyumların atanması. Yardım kampanyalarında sivil toplumun önünün açılması gerekirken, tekçi, aşırı devletçi mantıkla hareket edilmesi ve bu alanda önemli bir tecrübe edinmiş sivil toplum örgütlerinin dışlanması. Suç olma ihtimali olmayan en hafif muhalif söylemlere karşı tahammül edilmeyip takibat açılması, tutuklamaların olması. Yeni Ceza İnfaz Kanunu teklifinde; öncelikle şiddete başvurulmamış devlete karşı işlenmiş suçlarda af (ceza indirimi) olması gerekirken, devleti idare edenlerin önceki söylemlerinin aksine, çoğunlukla şahıslara karşı işlenen suçların ceza indirimine tabi tutulması otoriterleşmenin başka bir göstergesi olmuştur

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