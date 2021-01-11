Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler: "Kovid-19 aşısı perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını bildirdi. "Su kullanımında tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz" Erdoğan, "Günlük kullanımdan tarımsal sulamaya kadar her alanda tasarrufu esas alan bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz." diyerek, "2023'e kadar enerji tüketiminde yüzde 14'lük bir tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı. AA

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