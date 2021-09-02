Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adlî Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamaları eleştiren SP lideri şunları kaydetti:

“Biz adaletin kendisine değil de binalarına, toplantı salonlarına önem vererek itibar gösterirsek orada ciddî sıkıntılar var demektir. Lâfla peynir gemisi yürümez. Adalet denildiği zaman lâfa değil icraata ihtiyaç var. Adalet zihinlerde yatar ve bir tavırdır.”

Independent Türkçe’nin haberine göre, TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına da değinen Karamollaoğlu, “TÜİK’i tebrik etmek istiyorum. Bu işi nasıl başarıyorlar bilmiyorum? Rakamları eğip bükerek her şey iyi gidiyor intibasını doğurabilirsiniz, ama insanlar gerçekleri yaşayarak görüyor. Gerçeklerden kaçmak kimseye fayda sağlamaz” diye konuştu.