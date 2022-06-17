Maddi kaynaklı intiharlar artıyor

Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Maddi kaynaklı intiharlar artmaya başladı. Millet ev sahibiyle kira yüzünden kavga ediyor. Vatandaş büyük bir bunalımın içine sürükleniyor” dedi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Maddi kaynaklı intiharlar artmaya başladı. Millet ev sahibiyle kira yüzünden kavga ediyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Eve alışveriş yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Tüm bunların sonucunda büyük bir bunalımın içine sürükleniyor” dedi.

Sümer, dün yaptığı yazılı açıklamada yoksulluk sebebiyle artan intiharlara değinirken, “Saray iktidarının yanlış ekonomi politikaları yüzünden bugün Türkiye’de yaşanan meşhur filmdeki açlık oyunlarına benzer bil hal almıştır. Vatandaş pazara çıktığı zaman filesini dolduramadığı gibi artık ekmek alırken 3 kere düşünmek zorunda kalıyor. Daha önce Çiller döneminde yaşanan ekonomik krizde olduğu gibi ne yazık ki maddi kaynaklı intiharlar artmaya başladı. Millet ev sahibiyle kira yüzünden kavga ediyor. Çocuğuna harçlık veremiyor. Eve alışveriş yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Tüm bunların sonucunda büyük bir bunalımın içine sürükleniyor. Türkiye zaten Avrupa’nın en çok anti-depresan kullanan ülkesi durumundaydı. Milleti hayattan soğutan bu yönetim anlayışının artık bir an önce değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ankara - anka