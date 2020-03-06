"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Meclis’teki kavga vicdanları kanattı

06 Mart 2020, Cuma 18:00
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM’de yaşanan kavgaya ilişkin, “Karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını kanatmıştır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavgaya ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi: “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı büyük meydan okumalar var. Ülke içinde kronikleşmiş meseleleri var. Siyasetin meşru zemini içinde rekabet alanının çok daraldığı ortadadır. Bu da TBMM zeminine yansıyor. İdlib’de bir acıyı yaşamışken, hemen akabinde devletin mekânlarında, Cumhurbaşkanı hüviyetiyle AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın daha bütünleştirici, daha kucaklaştırıcı mesajlar vermesini beklerken başta ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’nun şahsından başlayarak verdiği mesajları da kabul etmiyoruz. Sorumluluk duygusuyla siyaset yapan bir çizginin sahibi olarak uyarmak isterim ki karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını da kanatmıştır.”

Keyfi tercihlerin bedelini ödemekten bıktık artık

Uysal, Türkiye’nin, İdlib’de çok tahrik edici, provokatif bir eylemle karşı karşıya kaldığını söyledi. Hükümetin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, “Bugün nasıl olduk da Soçi’de birlikte irade beyan ettiğimiz, birlikte devriye görevi yaptığımız, S400’ler uğruna Türk ekonomisini dahi risk altına attığımız, enerjiden savunmaya kadar iç içe girdiğimiz Rusya ile sahada çatışan unsurlar haline geldik? En azından bunun, bir öngörüsüzlük olduğu kanaatindeyim” diye konuştu. Hükümetten, İdlib’de 34 askeri kimin şehit ettiğini çok net beyan etmesini beklediklerini dile getiren Uysal, “Uyarmak istiyoruz; devletimiz için kendi adımıza maliyet ödemeye razıyız. Ancak birilerinin yaptığı yanlışların, keyfi tercihlerin bedelini, maliyetini milletimizin ödemesinden de yıldık” ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes kalıcı olsun

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün

    En büyük sorumluluk yargıda

    İnsanlık onuruna saygı çağrısı

    Sığınmacılara destek gösterisi

    Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

    Irak'ta bir kişi taburcu edildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

    İçişleri Bakanlığı: Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    '97 sığınmacı kurtarıldı'

    Özel harekat polisleri Meriç Nehri'nde

    YÖK'ten üniversitelere 'koronavirüs' uyarısı

    Meclis’teki kavga vicdanları kanattı

    Komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

    2021’de seçim ihtimali var

    Şehitlerimiz duâlarla uğurlandı

    Abdullah Avcı haberleri hakkında Fenerbahçe'den açıklama

    Akşener'den İdlib anlaşmasına ilişkin açıklama

    Kabil'de ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

    Tunus'ta ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir beraat kararından terör propagandası suçu nasıl oluşur?
    Ahmet BATTAL

    Zalimlerin zalim oyunu: Satranç
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin dine tasallutu...”
    Genel

    En büyük sorumluluk yargıda
    Yasemin YAŞAR

    Kendini aklamak için başkasını kötülemek
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatı tehdit eden hastalıklar
    Sebahattin YAŞAR

    Gitmek mi zor, kalmak mı?
    Zeynep ÇAKIR

    İlluminati şimdi de Babil Dizisi'nde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.