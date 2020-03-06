Meclis’teki kavga vicdanları kanattı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM’de yaşanan kavgaya ilişkin, “Karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını kanatmıştır” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda yaşanan kavgaya ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi: “Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı büyük meydan okumalar var. Ülke içinde kronikleşmiş meseleleri var. Siyasetin meşru zemini içinde rekabet alanının çok daraldığı ortadadır. Bu da TBMM zeminine yansıyor. İdlib’de bir acıyı yaşamışken, hemen akabinde devletin mekânlarında, Cumhurbaşkanı hüviyetiyle AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan’ın daha bütünleştirici, daha kucaklaştırıcı mesajlar vermesini beklerken başta ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu’nun şahsından başlayarak verdiği mesajları da kabul etmiyoruz. Sorumluluk duygusuyla siyaset yapan bir çizginin sahibi olarak uyarmak isterim ki karşı karşıya kaldığımız problemlere yönelik aktörlerden bir ortak payda beklerken böyle bir görüntü, milletimizin vicdanını da kanatmıştır.”

Keyfi tercihlerin bedelini ödemekten bıktık artık

Uysal, Türkiye’nin, İdlib’de çok tahrik edici, provokatif bir eylemle karşı karşıya kaldığını söyledi. Hükümetin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uysal, “Bugün nasıl olduk da Soçi’de birlikte irade beyan ettiğimiz, birlikte devriye görevi yaptığımız, S400’ler uğruna Türk ekonomisini dahi risk altına attığımız, enerjiden savunmaya kadar iç içe girdiğimiz Rusya ile sahada çatışan unsurlar haline geldik? En azından bunun, bir öngörüsüzlük olduğu kanaatindeyim” diye konuştu. Hükümetten, İdlib’de 34 askeri kimin şehit ettiğini çok net beyan etmesini beklediklerini dile getiren Uysal, “Uyarmak istiyoruz; devletimiz için kendi adımıza maliyet ödemeye razıyız. Ancak birilerinin yaptığı yanlışların, keyfi tercihlerin bedelini, maliyetini milletimizin ödemesinden de yıldık” ifadelerini kullandı.