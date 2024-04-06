Metiner de Uçum’a cevap verdi

Pek çok AKP’li ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum’a yönelik eleştirileri sürerken, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner dün sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaparak Uçum’u “kibirli bir devlet dili kullanmakla” suçladı.

Metiner, açıklamasında, “Solcu bir geçmişten geliyorsunuz. İttihatçı bir düşünceye de mensup olabilirsiniz. Ama soruyorum size: Kendinizi devlet gibi görüp kibirli bir dille devlet adına AK Parti’mizin içinde sizin gibi düşünmeyen değerli kardeşlerimize parmak sallama cüretini nerden alıyorsunuz?” diye sordu. Haber Merkezi

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