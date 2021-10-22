DP GENEL BAŞKANI UYSAL: MUHALEFETİN ORTAYA KOYDUĞU SİNERJİ VATANDAŞA ÜMİT OLDU. TÜRKİYE'NİN ERKEN BİR SEÇİME İHTİYACI VAR, DERHAL.

PARTİ DEVLETİNİN BÜROKRATLARI

“AKP'nin alternatif vergilendirme modeli ve hazine yardımları düşünülünce milyar dolarlık bir yapı ile siyasî mücadele veriyorsunuz. Bunca hukuksuzlukla koltukları da mülkiyet olarak görüyorlar. Parti devletine dönüşen bir düzende iktidarın ihtiyacına göre iş yapan bürokratlar var.”

TUTUKLU YARGILAMA CEZA ARACI OLDU

“Hukuk istemi çok hızlı işlemeli. Tutuklu yargılama, iktidarın muhalifleri cezalandırmak için kullandığı bir yöntem görüntüsünden kurtulmalı. Geçmişte kendisi de çok kez AİHM’e giden iktidarın kendi hedeflerine ulaşmak için ülkeyi içine kapatma gayreti AB ile ilişkileri aksattı.”

ORTAK ENDİŞELER MUHALEFETİ BİRLEŞTİRDİ

“Kendi ismimiz ve amblemimizle seçimlere gireceğiz. Durduğumuz yerdeyiz. Ülkenin yarınlarıyla ilgili ortak endişeler muhalefeti yan yana getirdi. Millet İttifakı ile birlikteyiz. Bugün gelinen olumlu iklim vatandaşımız nezdinde geleceğe dair bir umut doğurdu.”

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Millet İttifakındayız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz kendi ismimiz, kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz! Durduğumuz yerdeyiz. Millet İttifakı ile birlikteyiz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz kendi ismimiz, kendi amblemimizle seçimlere gireceğiz! Durduğumuz yerdeyiz. Millet İttifakı ile birlikteyiz. Bugün gelinen olumlu iklim vatandaşımız nezdinde geleceğe dair bir umut doğurdu. Sadece iktidarı değiştirmek hedefinde değiliz. Türkiye’nin büyüklüğüne uygun bir akıl ile buluşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi. Türkiye’de kötünün belli olduğunu vatandaşın şimdi “bundan daha kötüsü olmaz” diye kanaat ettiğini söyleyen Uysal, “Siyaset pahalı bir saha haline getirildi, özellikle siyasetin finansmanı konusunda iktidarın yaptıkları ile. Kararnamelerle yönetilen bir devlet haline geldik! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sadece bir mevzuat değişikliği olarak göremeyiz. Biz 1947’den bu yana devlet başkanlığı ile parti başkanlığının aynı kişide olmaması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

Muhalefetin sinerjisi millete umut oldu

TBMM’de her siyasî partiden milletvekilinin kameralar kapalı iken memleketin ıztırabını anladığını söylediğini dile getiren Gültekin Uysal, “Kamu kaynakları ile ulusal medyanın mülkiyet yapısının nasıl değiştiğini görüyoruz. Türkiye bir dönem mevcut imkânlardan yararlanarak bir geçiş dönemi yaşamalı!” şeklinde konuştu. Demokrat Parti olarak iktidar-muhalefet dengesini muhakkak değiştirecek birtakım stratejilerinin olduğunu söyleyen Uysal, “Bugün muhalefetin ortaya koydu sinerji vatandaşa umut oldu! AKP’nin alternatif vergilendirme modeli ve hazine yardımları düşünülünce milyar dolarlık bir yapı ile siyasî mücadele veriyorsunuz. İktidarın, kaybetme hakkı, imkânı kalmadı! Bunca hukuksuzluk ve haksızlık ile koltukları da mülkiyet olarak görüyorlar. Parti devletine dönüşmüş bir düzende, iktidarın ihtiyacına göre vazife yapan bürokratlar var. İktidar, kolluk gücüne sahipken(!) toplumsal muhalefet sokağa düşsün diye uğraşacaktır. Etnik farklılığı, farklılıkları nedeniyle kim bir ayrıma maruz kalıyorsa bu tüm demokratik aktörlerin meselesi” dedi.

Türkiye, adaletsiz hukuk düzeninden âcilen kurtulmalı

Türkiye’de her vatandaşı ilgilendiren en temel meselenin fırsat eşitliği olduğunu da ifade eden Uysal, “İktidarın iç siyaseti manipüle etmek için bir ‘operasyon’ peşinde koştuğunu düşünüyoruz. Demokrat Parti olarak uzun süredir seslendirdiğimiz şey aslen % 1 seçim barajıdır! Türkiye’de sistematik hata veren şey seçim sistemi ve siyasi partiler kanunudur. Eminiz ki iktidar da bu anlamsız sistemden şikayetçi! İktidar hangi öngörüsünü tutturabildi? AKP’nin yaptıkları, yapabileceklerinin teminatı” diye konuştu. DP Genel Başkanı Uysal açıklamasında şunları söyledi: “İktidarın şark kurnazlığı var! Geçmişte AHİM’e çok kez kendileri gitti. Kendileri mağdur olduğunda büyükelçilerin açıklamalarını referans gösteriyorlardı. Türkiye’de hukuk sistemi çok hızlı işlemeli! Tutuksuz yargılama, iktidarın muhalifleri cezalandırmak için kullandığı bir yöntem görüntüsünden kurtulmalı İktidarın, kendi hedeflerine ulaşmak için Türkiye’yi içine kapatma gayreti AB ile ilişkileri aksattı.”

AHMET TERZİ - ANKARA