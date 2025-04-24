Milletin egemenliği elinden alınıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Nisan 1920’de açılan Meclis’in kuruluş yıldönümünde milletin egemenlik haklarının gasp edildiğine dikkat çekti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM’nin açılışının üzerinden 105 yıl geçtiğini söyleyerek, “Bu 105 yılın son 23 yılında, bizler daha çok milletimizin maddî emeğinin yağmalanmasını, beytü’l-malın talan edilmesini konuştuk” dedi.

23 Nisan 1920’de açılan Meclis’in kuruluş yıldönümünde Uysal şunları söyledi: “İmar yolsuzlukları ile başlayan, adına KÖİ dedikleri projelerle, arazilerin, kurumların peşkeş çekilmesi ile katlanan, profesyonelleştikçe Swap piyasalarında, döviz piyasalarında devam eden bir talanı, milletin bir asırda biriktirdiğinin yağmalanmasını konuşurken uğruna şehitler verilerek sahip olunan bu en kıymetli mirasın, milletin egemenliğinin nasıl talan edildiğini konuşmadık uzun süre” diyen Uysal, “Bu topraklarda ekmek demek olan, aş demek olan, asıl hürriyet olan egemenliğin nasıl milletten alındı, bir kişinin iki dudağı arasına, keyfine nasıl bağlandı konuşmadık.”

Bu düzen bitecek elbet

“İktidar bilinçli biçimde Milleti ‘ekmek davası’na düşürürken, Millet sefaletle mücadele ederken, bu iktidara destek verenler bile düşünmedi bir gün ‘egemenlik davası’nın müştekisi olacağını” diyen Uysal, “Milletlerin tarihî; gelişimin tarihi, gelişmenin tarihidir. Var olanın üzerine katarak büyütür toplumlar; hem maddî hem manevî sermayesini... Ancak mevcut iktidar sayesinde bırakın üzerine katmayı, kalanı korumayı konuşur hale geldik. Bir şeyler konuşmamıza vesile, konuşabilir olmamıza sebep egemenliğimizi konuşamadık yeterince. Bugün daha da çok hissettiğimiz bir esaretin, egemenlik haklarımızın gasp edilmesinin, neticesinde bugünün armağan edildiği çocuklarımızın, siyasilerin hapsedilmesinin sebebi olan bu düzen bitecek elbet” değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kara - Ankara

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