DP Lideri Uysal, hükümetin, yanlış ekonomik politikaları sebebiyle milleti yüksek enflasyon ve zamlar altında ezdiğini belirterek, “Turpun büyüğü heybede” dedi.

8.45 Mİ, 19.16 MI?

TÜİK’in yüzde 8,45 olarak açıkladığı 2021 ilk 6 aylık Tüketici Enflasyon Oranını Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun yüzde 19,16 açıkladığını belirten Gültekin Uysal, “AKP Hükümeti, dar gelirli, ücretli, emekli, memurun hakkından, sofrasından çalıyor!” dedi.

KİMİ KANDIRIYORLAR?

AKP Hükümeti’nin, enflasyon başta olmak üzere, tutturabildiği hiçbir ekonomik hedefin olmadığını söyleyen Uysal, “Ama hâlâ vatandaşı, ülkenin sorumlu bireylerini, ilim adamlarını kandırabileceğini zannediyor. Kelimeler yaşanan vehameti izah edemez” diye konuştu.

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Milletin sofrasından çalıyorlar

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP Hükümeti, dar gelirli, ücretli, emekli, memurun hakkından, sofrasından çalıyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in yüzde 8,45 olarak açıkladığı 2021 ilk 6 aylık Tüketici Enflasyon Oranını Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun yüzde 19,16 açıkladığını belirterek, “AKP Hükümeti, dar gelirli, ücretli, emekli, memurun hakkından, sofrasından çalıyor!” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, Üretici Fiyat endeksinin yüzde 42,89 olduğunu, bunun turpun büyüğü heybede demek olduğunu belirterek, “Kademe kademe tüketiciye, enflasyonun, AKP’nin ihtirasları, radikal yanlışları altında zaten ezilen insanlarımıza, hepimize yansıyacaktır. Bırakın başka harcama gruplarını devlet tarafından elekt- rik ve doğal gaza yapılan zam herşeyi açıklamaya yetiyor. Vatandaşa 3,5 yılda yüzde 122 elektrik zammı yapıp sonra TÜİK rakamlarına inanmasını beklemek iktidarın yönetemediğinin göstergesi!” ifadelerini kullandı.

Hiçbir hedeflerini tutturamadılar

Sürekli hedeflerde revize yapan AKP Hükümeti’nin enf- lasyon başta olmak üzere tutturabildiği hiçbir hedefin olmadığını söyleyen Uysal şu değerlendirmelerde bulundu: “Ama hâlâ vatandaşı, ülkenin sorumlu bireylerini, ilim adamlarını kandırabileceğini zannediyor. Ülkenin bakanları, MB dahil bürokratları büyük bir sefillik içinde; iradeleri yok sadece ar yoksunu suratlar var ortada! Kelimeler yaşanan vehameti izah etmez! AKP iktidarı ve ruhunu satmış yandaşları şunu bilsin; size inanarak bu ülkeye kutsal bir inatla yatırım yapan hiçbir Türk vatandaşı yok! Sadece Ülkenin ve milletin tarihine sıkı sıkıya bağlı yarınlarına inanan vatandaşları olarak geleceğine yatırım yapan insanlar var!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Bugünler iyi günlerimiz

Uzmanlara göre, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren elektrik ve doğal gaz zamları ile kuraklık sebebiyle artmaya devam eden gıda fiyatları, enflasyonu yukarı taşımaya devam edecek.

DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi’den Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yani Temmuz ayında biz Haziran ayını muhtemelen arar duruma geleceğiz; Ağustos ayında Temmuz ayını arar duruma geleceğiz. Yani ciddî bir enflasyonist süreç içerisine girmiş durumdayız” diye konuşuyor.

Özellikle temel tüketim kalemlerinde fiyatların sürekli artmasının, gelir dağılımındaki bozulmayı da derinleştireceği belirtiliyor. Enflasyonun oransal olarak yoksulların, düşük gelirlilerin bütçesinde daha fazla kendini gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Dolayısıyla bu yöndeki enflasyon oranının yüksek olması, o kesimleri çok daha fazla etkileyecek ve hem yoksulluk hem de gelir dağılımı üzerinde bizim pek istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkaracak” değerlendirmesinde bulunuyor.

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Suriye’de bile enflasyon bizden düşük

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının Türkiye’de hayat pahalılığının ne kadar ezici ve öldürücü olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Tatlıoğlu, “Savaş içinde olan Suriye’de bile enflasyon 13,1’dir. Dünyada bize benzetilen ekonomilerin yıllık enflasyon ortalaması 5,2’dir, Türkiye’de bunun 3,5 katıdır. Bu, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bir sonucudur” diye konuştu. Dünya ortalamasının beş katı civarında olan enflasyon rakamlarına, elektrik ve doğal gaz zamlarının da dahil olmadığını belirten Tatlıoğlu, “Bu rakamlar, gelişmiş ülkelerin yaklaşık 7 katı, gelişmekte olan ülkelerin 4 katıdır. OECD’de ortalama yıllık enflasyon yüzde 3’tür, Türkiye’de 17,53’tür. Türkiye, enflasyonda dünya rekoruna sahip bir ülkedir” dedi.

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