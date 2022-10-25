Mitinge zorla götürüldüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinin yankıları sürüyor. Ziyaretin beklentileri karşılayıp karşılamadığı tartışma konusu oldu.

Şehrin siyasi figürleri konuyu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanı Av. Cihan Ülsen, ziyaretin kayıtlara; heyecanı ve karşılığı olmayan bir ziyaret olarak geçtiği görüşünde. Ülsen, “Diyarbakır’a geldiğinde çözüm diliyle konuşuyor ama eylem ve söylemler Perinçek ve Bahçeli’ninkiyle aynı” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Abdurrahman Ergin de Ülsen ile benzer görüşte. Tören alanına çevre illerden yüzlerce araçla insan getirildiğini ve bunun AK Parti’nin eridiğinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Ergin, “Taşıma suyla değirmen dönmez. Ayrıca Diyarbakır’dan kamu personellerinin zor, baskı ve tehditle getirilmeye çalışılması tükenmişliğin ispatıdır” dedi. Gelecek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç da Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinin daha çok protokol ziyareti şeklinde olduğunu söyledi İnsanları miting alanında toplamak için valilikten kaymakamlığa, emniyetten askeriye ve belediyelere kadar tüm kurumların seferber edildiğini vurgulayan Altaç, “Görsellikten başka hiçbir anlamı olmayan bir ziyaretti” yorumunda bulundu.

Haber Merkezi