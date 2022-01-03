Model değil, deli saçması

İYİ Parti’de Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz’a göre mevcut politikalarla uzun vadede Türkiye ekonomisinin düzelmesi, döviz kurunun ve enflasyonun düşmesi mümkün gözükmüyor.

Gazete Duvar’a konuşan Yılmaz, “Sizin kötü olarak nitelediğiniz süreçte Türkiye’de ekonomi alanında bir dizi adımlar atıldı. Yeni ekonomik model de bunlardan biri. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasını “Türkiye Ekonomi Modeli” adıyla duyurdu. Sizce Türkiye ekonomisi bu modelle düzelir mi?” sorusuna, “Ben cumhurbaşkanına sunulan çalışmaları okudum. Bu çalışmaları ciddiye alıp bir şey söylemek bile doğru değil. Bunlar yanlış ekonomik politikalar sonucu oluşan duruma sanki bir amaç varmış gibi gösterilerek panik içinde hazırlanmış komik tepkiler. Bana Cumhurbaşkanlığına sunulan bir makaleyi gösterip, yorumumu sordular. ‘Ya çok cahil cesur biri yazıyor bunları, ya da çok art niyetli biri insanları kandırmaya çalışıyor’ diye düşündüm. Lisans ekonomi eğitimini almış, 21 yaşındaki çocuğun bile deli saçması diyeceği bir şey. Hayatta ciddi olmayan şeyleri ciddi bir şekilde eleştiremezsiniz. Bu da öyle” cevabını verdi.

Haber Merkezi