Mücadelemiz hukukun içinde kalarak sürecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan tutuklu İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ziyaret etti.

Dervişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İnsanların isyanları haksız, hukuksuz tutuklamalara karşı değildir salt. Bu inşa edilmek istenen düzene karşı olanların yollara düştüğü bir dönem geçiriyoruz. Dolayısıyla haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin toplumun her kesimince protesto edildiği bir sürece dönüştüğü aşikar. Demokrasinin, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Açık ve net olarak söylüyorum Bastille Hapishanesi nasıl monarşiyi temsil ediyor ve de yıkıldıysa adınız gibi emin olabilirsiniz ki otokrasi ve tek adamlığı temsil eden bu yapılar da mutlak suretle yıkılacaklardır.” İstanbul - Anka

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