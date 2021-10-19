Muhalefet gündeme hâkim oldu

Siyaset Bilimci Berk Esen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir muhalefetin iktidara gelemeyeceği, gelse de bir iktidar planı olmadığı için ülkeyi yönetemeyeceğine ilişkin iddiasını hatırlatıyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası’nı ziyaret ederek, üstüne bürokrasiye kanunî hatırlatmalar yaparak seçmene muhalefetin iktidara hazır olduğu mesajını verdiğini söylen Esen, “Muhalefet gündemi elinde tutuyor, iktidara seçim öncesi psikolojik üstünlük sağlamış durumda. Erdoğan yönetiminin takip ettiği özellikle iktisadî politikalar Türkiye’de yoğun bir fakirlik yaratmış durumda. Eğer erken seçim olmazsa bu politikalar 2023’e kadar gidecek. Muhalefet, bir yandan iktidara hazır olduğunu söylerken bir yandan da iktidarın takip edeceği kötü politikaların topluma vereceği zararı azaltmaya çalışıyor” diyor.

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