Muhalefete miting çağrısı

Aksoy Araştırma’nın Kurucusu Ertan Aksoy, BirGün’den Sercan Meriç’e konuştu.

“Muhalefetin yükümlülüğü var. Bunun için mitingler son derece önemli. Özellikle bu kadar süre iktidarda kalmış, bütün kamu mekanizmasını ele geçirmiş iktidara karşı sokak hareketleri birçok olumsuzluğa maalesef ki açık” diye konuşan Aksoy, “Buna karşı mitingler ise daha kontrollü bir mekanizma. Bu nedenle Mersin’deki gibi mitinglerin yeniden başlayıp hızlıca devam etmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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