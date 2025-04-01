Muktedirleri rahatından edecek demokrasi ve adalet diliyorum

Demokrat Parti genel Başkanı Gültekin Uysal, “Koca bir ülkeyi bu rahmet ayında adalete, demokrasiye, hakka aç hâle getiren, Milletin alın teri ile oruca niyet edip, Milletin hakkını yiyerek oruç bozan, oy aldığı kimseler de dahil memleket açken kendileri gırtlağına kadar tok yatıp yine de doymayan bu iktidara biraz vicdan, bir miktar utanma duygusu diliyor, maalesef artık bir usulü yerine getirmekten öte olmayan şekilde Aziz Milletimize #iyibayramlar diliyoruz” dedi.

Uysal ramazan bayramı mesajında şöyle dedi: “Yıllardır her bir bayramı, dinî ve resmî her bir özel günü layıkıyla kutlayamayan vatandaşlarımıza, hakkı yenen, umudu törpülenen, hayallerinden edilen Milletimize, Erdoğan'ın huzuru bozulmasın diye ana babasından ayrı, evlatlarından ayrı cezaevinde tutulan herkese hakkıyla kutlayacakları bayramlar, işlediği zaman muktedirleri yerinden, rahatından edecek demokrasi ve adalet diliyorum.” Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 130

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.