Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmiyoruz

Gıda ile ilgili denetim sorunlarına dikkat çeken Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Gürer, “Belediyelerin elinden yetki alındıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kadroları bu denetimler için yeterli değil, işimiz ihbara kaldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı göreve geldiğinden beri taklit, tağşiş ürünlerle ilgili kamuoyuna hiç açıklama yapmadı. Ondan önceki bakanlar, 2010 yılında çıkarılmış olan yönetmelikle düzenlenen, en azından hileli, taklit, tağşiş ürünleri satanları teşhir ediyordu, bu teşhir de ortadan kalktı” diye konuştu.

YETERLİ DENETİM YOK Kayıt dışına da dikkat çektiği konuşmasında bazı gıda ürünlerinin içeriğindeki sorunlara işaret eden Gürer “Dar denetim kadrosuyla yeterli denetim yapılmıyor, kayıt dışı patladı ve içerik olarak da içindeki ürünlerle tüketenler aldatılıyor. Bakınız, at etinin, tek tırnaklı hayvanların etinin “dana eti” diye -kimi köftede kimi kebapta- kullanımı yaygınlaştı, bununla ilgili geçmiş açıklamalara bakarsanız bunun doğruluğunu görmüş olursunuz” dedi. İSTANBUL - SEDAT SERDAR

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