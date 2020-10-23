Nefes alsan vergi alıyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 2021 yılı bütçe teklifini eleştirirken, vatandaşa çok büyük miktarlarda ceza kesilecek olmasından ve yüksek vergilerden şikâyet etti.

Özkoç, “Bu bütçe, Meclis’ten geçerse önümüzdeki yıl, geçen yıldan beter olacak” dedi. “Saray devleti, üretenden değil tüketenden vergi alıyor” diyen Özkoç “Sen çalışsan da çalışmasan da hani askıda mahkum olduğun ekmek var ya ekmeği parayla alırsan vergi alıyor. Nefes alsan vergi alıyor. Doğduğun günden kefene kadar vergi alıyor. TRT ile ilgili vergi alıyor. İster izle ister izleme. Kazanandan aldığı vergi yüzde 31 civarı. Bunun adı doğrudan vergi. Dolaylı vergiden yüzde 68 buçuk alıyor. Bu para nereye gidiyor, toplanan para nereye gidiyor? THY’ye yolcu taşıma garantisi verildi, o kadar yolcu yok. O havaalanını yapan yandaşlara para, bu dolaylı vergiden verilecek. Yetmez ise cezalar artırılacak. Ne kadar ceza parasını alacaklarını bütçeye koymuşlar” ifadelerini kullandı.

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