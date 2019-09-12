Netanyahu: İran'ın tehditlerine katlanmayacağız

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ülkesinin Suriye topraklarını kullanan İran'ın tehditlerine katlanmayacağını söyledi.

İsrail'de yapılacak seçim öncesi Rusya'ya giden Netanyahu, Soçi kentinde bir araya geldiği Putin'le Suriye ve bölgedeki son durumu görüştü. Putin toplantıda Rusya ile İsrail arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğine övgüde bulundu. Netanyahu ise Suriye topraklarından ülkesine yönelecek İran tehditlerini gündeme taşıdı. Netanyahu, Rusya'ya hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki baskısını sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi. Washington'un İran'a yönelik yaptırımları yumuşatabileceği iddialarının gündeme geldiği bir süreçte Netanyahu, Tahran'a yönelik baskıların devam etmesi konusunda "sürekli" Trump ve yönetimiyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Euronews Türkçe

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