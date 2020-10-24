Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin bundan sonra Kamu özel iş birliği kapsamında inşa edilecek projelere ne kadar garanti ödemesi yapılacağının gizlenecek olmasını eleştirdi.

Babacan, “İktidarın otoyol, köprü, hastane gibi büyük projeler için ne kadar ödeme yaptığı artık öğrenilemeyecek. TBMM’ye, milletin Meclis’ine yalnızca toplu tek bir rakam açıklanacak. Şeffaflık en önemli ilkelerden, ama onlar karanlığı seviyor, gizlemeyi tercih ediyorlar. Bu milletin parasını kullanırken gizli saklı ne yapıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Bu ülkede aileler ay sonunu getirmek için harcadığı her kuruşu tek tek hesap ederken, siz neyi kimden saklıyorsunuz? Bu milletin kaynaklarını kimlere nelere harcıyorsunuz açık olun dürüst olun” dedi.

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