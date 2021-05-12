‘One minute’ demek yeterli değil!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netenyahu’nun adeta bir seçim taktiği olarak, kendi iç kamuoyunda gücünü korumak amaçlı Filistinli Müslümanlara baskı ve zulmünü arttırdığına işaret eden Genel Başkan Uysal, saldırılara ilişkin olarak “Zulmünde boğul zalim İsrail!” diye konuştu. İsrail’in yaptığı zulmü lânetleyen Uysal, ‘one minute’ demenin yeterli olmadığını ve AKP iktidarının mazlum edebiyatını miting meydanlarına hapsetmeyip sahada girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etti.

Uysal şunları söyledi: “Zulüm her yerde zulümdür, mazlumun kimliği olmaz! Ama insanlık, özellikle de Müslümanlar, Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm/soykırım karşısında büyük bir sınava tabi tutuluyor.”

Ankara - Ahmet Terzi