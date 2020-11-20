Pompeo’nun ziyareti hukuksuzluktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki yasa dışı bir yerleşim birimini ziyaret etmesinin sorumsuzluk ve hukuksuzluk olduğunu bildirdi.

Pompeo’nun, Golan ve Kudüs kararlarıyla Filistin’de iki devletli çözüm planının altını oyan adımlar attığına dikkati çeken Çelik, bu yaklaşımın sorumsuz bir şekilde Orta Doğu’da barış ve istikrarı tehlikeye atmakta ve krizi derinleştirmekte olduğunu kaydetti.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında ortak tavır ve dayanışma gerekiyor. Pompeo’nun gayrimeşru yerleşimleri ziyaret etmesi sorumsuzluk ve hukuksuzluktur.”