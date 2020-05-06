Ruhani: Ambargo kalkmazsa bunun sonuçları ağır olur

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a uygulanan silah ambargosunu kaldırmaması halinde, bunun ağır sonuçları olacağını söyledi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Amerikalılar silah yaptırımının kalkmasına karşı çıkıyor. ABD yönetimi şunu iyi bilmelidir ki, silah ambargosunun kalkması nükleer anlaşmanın bir şartıdır. Eğer silah ambargosu kalkmazsa bunun sonuçları ağır olur" dedi.

Ruhani, silah ambargosunun kaldırılmaması durumunda Tahran yönetiminin atacağı adımlara ilişkin ayrıntı vermezken, "Bu konuda neler yapacağımızı P5+1 ülkelerinin liderlerine gönderdiğim mektubun son paragrafında belirttim. Onlar bunun sonucunun ne kadar ağır olacağını biliyor" ifadelerini kullandı.