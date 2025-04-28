Şimdi de Beştepe vesayeti var

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya 3. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

İktidarı eleştiren Erbakan, ‘’Evet başörtüsü yasağını, inanç özgürlüğü önündeki yasakları kaldırdılar, bunu kim yaparsa yapsın teşekkür ederiz. Askerî vesayeti kaldırdılar ama askeri vesayetin yerine Beştepe vesayetini koydular. Şimdi artık bütün kurumlar ve yargısı da yasaması da yürütmesi de YSK’sı da TÜİK’i de Beştepe vesayetinin altında çalışmak zorunda kalıyor. Başka yasaklar getirdiler. Muhaliflere göz dahi açtırmıyorlar. İşte bugün gazeteciler, siyasetçiler, genel başkanlar hapisteler. İşte bu gerçekleri ortaya koyduğumuz zaman; yoksulluğu da yolsuzluğu da yasakları da ortadan kaldıramadıklarını açık bir şekilde görüyoruz” dedi. Antalya - Anka

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