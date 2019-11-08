Siyaset çare bulmalı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın, kendisinin cezaevi ziyaretlerine katılmasını engellediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) hakkındaki açıklamalarına değinen Gergerlioğlu, “Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ‘KHK faciadır demek, facia bir söz.’ dedi. Allah’tan kork. Devlet katından bile bu ses yükseliyor. İntiharların ve hukuksuzlukların arasında bir adalet bakanı bunu reddediyor. Siyasetin sorunlara çare bulmaması toplumda büyük bir patlama yaşatıyor” şeklinde konuştu. AA

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