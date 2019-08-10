Siyasetin dilini yumuşatmalıyız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir’deki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, “Bu bayramlaşma milletin bütünlüğünü kapsamalı. Toplumun tüm kesimleriyle bizi buluşturabilmeli” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara değinen Dervişoğlu, “Aslında yaşadığımız bir insanlık sorunu. Bu sorunları aşmak mecburiyetindeyiz. Doğru bir söylem geliştirmeyi becerebilmeliyiz. Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz. Fikir ayrılığı olmasına rağmen insanların konuşup anlaşabileceği platformlar oluşturmalıyız” diye konuştu. Konuşmasının ardından Müsavat Dervişoğlu ve il yöneticileri, partililerle bayramlaştı. AA

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