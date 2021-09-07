Diplomatik gözlemcilere göre Ankara’nın Mısır’la dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde temasını sürdürmesinin çok önemli bir boyutu var.

Türkiye’nin sadece Mısır’la değil Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi nerdeyse ‘hasım politikası’ içinde olduğu ülkelerle de yakınlaştığına vurgu yapan bu gözlemciler, Türkiye’nin “Bir çeşit restorasyon dönemi başlattığını, herkesle kavgalı görüntüsünü değiştirmeye çalıştığını” söylüyorlar. Peki neden? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. İlhan Uzgel bu soruyu cevaplarken DW Türkçe’ye “Türkiye; ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğusu’na uyum sağlamaya çalışıyor. Dahası; sorun çıkaran, herkesle kavgalı ülke görüntüsünü değiştirmeye çalışıyorlar. Dış politikada ve ekonomide darboğaza giren Türkiye; bölge ülkeleriyle ilişkilerden başlayacak bir restorasyonla sorunların üstesinden geleceğini sanıyor” diyor.

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