Sosyal medya paniğe sevk ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dünyada Covit-19’dan önce ve hızla yayılan “post-truth” dalgasına dikkat çekerek, “Sosyal medya kanalları başta olmak üzere virüsten daha hızlı, olumlu olumsuz haberlerin vatandaşımızı paniğe sevk ettiğini görüyoruz” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dünyada Covit-19’dan önce ve hızla yayılan “post-truth” dalgasına dikkat çekerek, “Sosyal medya kanalları başta olmak üzere virüsten daha hızlı, olumlu olumsuz haberlerin vatandaşımızı paniğe sevk ettiğini görüyoruz. En büyük endişe ise resmî kaynakların paylaştığı bilgilerin gerçekliğinin sorgulanmasıdır. Zira iktidarın, devletin en güvenilir kurumlarının istatistiki bilgileriyle dahi, iktidarın güvenliği için nasıl oynadığını, TÜİK’in malum hesaplamalarından biliyoruz. Şimdi sokağa çıksak, sorsak bu rakamlara kim ne kadar inanıyor, maalesef ne sizler ne bizler tatmin edici cevaplar alamayız. Bunun nedeni, milletin garip bir şekilde virüsten korkması değil, iktidarın açıklamalarına güvenememesidir” diye konuştu.

TETKİK SAYILARI YETERLİ Mİ?

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Uysal, sürecin başından bu yana halisane tavrından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Uysal, “Daha evvel yaşanmış pandemiler üzerine Sağlık Bakanlığı’nın bir planı var, bu plana göre uygulamalar yapıyor. Bugün bizim aradığımız; Türkiye’de karşılaşılan bu pandemiyle ilgili tetkik sayıları yeterli midir? Tetkiklerden sonuç alma hızı yeterli midir? Her şüpheli ve riskli başvuruya maalesef sistemimiz cevap verebiliyor mudur? Bu soruları da bugüne kadar sorduk. Elbette bu andan itibaren, kritik eşiğin Türkiye’de geçildiği andan itibaren vak’a sayısı arttıkça sağlık sistemimizdeki eksikliklerin, dolayısıyla geçmişteki pandemi deneyiminden ders alınmadığının da ortaya çıktığını endişeyle izliyoruz” şeklinde konuştu.

AÇIKLANAN PAKET YASAK SAVMA KABİLİNDEN

“Tedbir mü’minden, takdir Allah’tan” inancıyla bir yaklaşımda bulunmayı itikadî olarak doğru bulabiliriz” diye konuşmasını sürdüren DP Genel Başkanı Uysal şunları söyledi: “Cumhurbaşkanının tedbir salık vermek yerine tevekkül telkin etmesini de açıkçası garip buluyoruz. Salgın hastalıklarla kamu mücadele eder. Devlet milleti için önlem alır, millet bu önlem, uyarı ve telkinlere riayet eder. Ancak devlet, hele ki böyle bir meselede sabır ve dua tavsiye edemez. Saatlerce süren bir toplantıdan sonra devletin başı sokaktaki bir vatandaşın önerilerinden öteye gitmeyecek önerilerle milletimizin karşısına çıkmıştır. Böyle bir ciddî meselede dünkü ve daha önce karşılaştığımız başka hadiselerdeki tavrı da sürdürülemez bulmaktayım. Korkutucu biçimde artan ve kayba sebep olan bu gibi bir durumda, bir taraftan vatandaşlara ‘Evden üç hafta çıkmayın’ demek diğer taraftansa nasıl geçineceklerine dair bir tedbir sunmamak şaşırtıcıdır. Yedek akçelerini tükettiği için maalesef bu ölçekte yasak savma kabilinden bir paket açıklanmıştır.”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA