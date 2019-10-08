'Suriye harekatı' hakkında Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'tan ortak açıklama

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri, Türkiye’nin Suriye’ye yapmayı planladığı harekatla ilgili endişelerini dile getirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün Kahire’de gerçekleşen üçlü zirvenin ardından yayınlanan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapmayı planladığı harekata da yer verildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taraflar, Türkiye’nin Suriye topraklarına planladığı yasadışı askeri operasyonla ilgili derin endişeyi dile getirdi ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini koruma amacıyla çalışılması gerektiğini doğruladı. Onlar ayrıca Türkiye’nin her türlü toprak bütünlüğünü ihlal etme veya Suriye’deki mevcut demografik durumu değiştirme çabasını kınadı”.

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.