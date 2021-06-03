‘Tek adam rejiminden bıktık’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gölbaşı ilçesinde vatandaşla bir araya geldi, sohbet etti.

Babacan’a hayat pahalılığından yakınan bir vatandaş, “Buna oy verdik, imanımızı gevretti adam. Yeter. İndirin şunu artık. Tek adam rejimi olmuyor..… 75 yaşındayım böyle bir hayat pahalılığı ben hayatta görmedim” sözleriyle sitem etti. Endüstri ve yazılım mühendisliği bölümünde okumak istedikleri söyleyen iki lise öğrencisi de, “Tek hedefimiz yurtdışı” dedi. Gençler, “Başkanım şu an Türk olduğumuzdan gurur duyuyoruz, ama yurtdışına çıkmak istiyoruz. Çok garip bir olay” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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