Teknoloji transferi de sağlanacak mı?

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın cevaplaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklamasına temas ederek, yatırım planının ve verilecek teşviklerin detaylarının açıklanmasını talep etti.

Önergesinde BYD firmasına verilen teşviklerin detaylarının açıklanmasını talep eden Altıntaş, “Türkiye’nin yerli otomobil projesi olan TOGG ile bu yeni yatırım arasında bir rekabet veya işbirliği durumu söz konusu mudur?” sorusunu yöneltti. Altıntaş, Bakan Bolat’a şu soruları yöneltti: “Yatırım kararı alan firmaların yüzde 40 ek mali yükümlülükten muaf olması için yatırımı tamamlamaları beklenecek midir yoksa yatırım teşvik belgesinin düzenlenmiş olması muafiyet için yeterli midir? BYD ile yapılan yatırım anlaşmasında, yedek parçaların Türk firmalarından tedarik edilmesi şartı var mıdır? Anlaşmanın finansal yapısı ve Türkiye’nin bu yatırım için sağlayacağı teşvikler nelerdir? Anlaşma kapsamında, ülkemize elektrikli araç üretim alanında teknoloji transferi sağlanacak mıdır?” İstanbul - Nihan Orhan

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